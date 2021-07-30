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Определился первый финалист Олимпиады-2020

Он не играл в финалах Тура с 2018-го года
Olympics Токио-2020
10:45
Определился первый финалист Олимпиады-2020
Карен Хачанов / фото - Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Пабло Карреньо-Бусту на пути в финал Олимпийских игр в Токио, Япония. Испанец уступил в двух сетах 3:6, 3:6.

Матч продлился 1 час и 19 минут. 25-я ракетка мира оформил 10 подач навылет, допустив 2 двойные ошибки и реализовав 3 брейк-поинта из 5. Пабло с 11-й строчки рейтинга АТР ни разу не ошибся на подаче, подал 3 эйса и не реализовал ни одного шанса на брейк.

Отметим, что Карен не играл в финалах турниров с 2018 года, когда выиграл 3 титула АТР.

Соперником Хачанова станет победитель пары Александра Зверева и Новака Джокович. Серб твердо намерен завоевать Золотой Шлем.

 

Антон Кривенко
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Теги

Карен Хачанов Пабло Карреньо-Буста Новак Джокович Александр Зверев

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