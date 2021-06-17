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Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки

Японка не выходила на корт после снятия с Roland Garros
Теннис Grand Slam
10:33
Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки
Наоми Осака / фото - Getty Images

2-я ракетка мира Наоми Осака, скорее всего, сыграет на турнире Большого Шлема в Великобритании. Организаторы Wimbledon подтвердили, что связывались с командой теннисистки.

Слова Джейми Бэйкера приводит Japan Today.

«Я общался с ее командой. Совершенно ясно, что мы открыты для обсуждений. Конечно, мы хотим, чтобы лучшие игроки выступали у нас на любых условиях».

Напомним, что с Roland Garros Осака снялась из-за психологических проблем, связанных с нежеланием общаться с прессой.

Победительницей французского Шлема стала Барбора Крейчикова.

Ранее стали известны обладатели wild card Wimbledon.

Антон Кривенко
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Наоми Осака

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