Орлов и Сачко пробились в основную сетку Challenger в Казахстане

Манафов уступил в финальном матче

Владислав Орлов / Фото: Oeiras Challenger

Третья и четвертая ракетки Украины Виталий Сачко (ATP, 304) и Владислав Орлов (ATP, 374) пробились в основную сетку Challenger в Алматы, Казахстан.



Сачко в трех сетах обыграл немца Беньямина Хассана (ATP, 438) 4:6, 6:3, 6:1. Виталий четырежды подал навылет, допустил семь «двойных» и реализовал семь брейк-поинтов из тринадцати. В основной сетке Сачков предстоит сыграть с лидером посева Андреем Мартином (ATP, 115).

Орлов в двух сетах обыграл четвертого сеянного квалификации Филипа Кристиана Жияну (ATP, 329) 7:6 (3), 6:1. Владислав выполнил два эйса, допустил четыре ошибки при подаче и выиграл 5 геймов на подаче соперника. В первом раунде BEELINE OPEN Орлов сыграет с Марсело Барриосом Верой (ATP, 232).

Украинец Владислав Манафов (ATP, 533) уступил в финале квалификации представителю Турции Эрги Киркину (ATP, 403) 2:6, 3:6.

Напомним, что ранее Сачко выиграл первый титул Challenger в парном разряде.