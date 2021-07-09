Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»

Наоми Осака / фото - Times

Вторая ракетка мира Наоми Осака рассказал о своем бойкоте общения с прессой. Теннисистка призналась, что ее поддержал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Слова Осаки приводит Times.

Надеюсь, что люди поймут: быть в форме – правильно. Об этом нужно говорить. Майкл Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни. Так что все было не зря».