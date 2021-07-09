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Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»

Японка отказалась общаться с прессой на Roland Garros
Теннис WTA
16:21
Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»
Наоми Осака / фото - Times

Вторая ракетка мира Наоми Осака рассказал о своем бойкоте общения с прессой. Теннисистка призналась, что ее поддержал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Слова Осаки приводит Times.

«Можете не верить, но я интровертка и не люблю внимание людей. И я готов отстаивать свою позицию, даже если трудно. Для меня необычно быть представителем спортсменов и бороться за их здоровье.

Надеюсь, что люди поймут: быть в форме – правильно. Об этом нужно говорить. Майкл Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни. Так что все было не зря».

Японка ранее поделилась своими опасениями от выступлений на Олимпиаде.

Теннисистку также поддержал голливудский актер.

Антон Кривенко
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Теги

Наоми Осака Майкл Фелпс

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