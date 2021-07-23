Свитолина поделилась фотографией с тренировки в Токио
Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»
Японка приняла участие в церемонии открытия Игр
23 июля 22:30
Наоми Осака / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира Наоми Осака приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Японка зажгла олимпийский огонь от факела. В своем Twitter теннисистка поделилась своими эмоциями.
«Конечно, это самое крупное достижение и самая большая честь в моей жизни. Мне не хватает слов, чтобы описать свои эмоции сейчас. Меня переполняет благодарность. Всех люблю. Спасибо!»
Своими ожиданиями от выступления на Олимпиаде ранее поделилась лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.
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