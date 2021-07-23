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Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»

Японка приняла участие в церемонии открытия Игр
Olympics Токио-2020
23 июля 22:30
Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»
Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Японка зажгла олимпийский огонь от факела. В своем Twitter теннисистка поделилась своими эмоциями.

«Конечно, это самое крупное достижение и самая большая честь в моей жизни. Мне не хватает слов, чтобы описать свои эмоции сейчас. Меня переполняет благодарность. Всех люблю. Спасибо!»  

Своими ожиданиями от выступления на Олимпиаде ранее поделилась лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Антон Кривенко
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Теги

Наоми Осака Токио-2020

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