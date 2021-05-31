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Осака снялась с Roland Garros

Теннисистке грозила дисквалификация за медиа-бойкот
Теннис Grand Slam
21:38
Осака снялась с Roland Garros
Наоми Осака / фото - WTA

Вторая ракетка мира Наоми Осака заявила, что не будет принимать участие в Roland Garros.

Японка накануне турнира отказалась общаться с прессой после матчей. За пропущенную пресс-конференцию теннисистку оштрафовали на 15 тысяч долларов. Также организаторы пригрозили ей дисквалификацией.

О радикальном шаге Осака заявила в своих соцсетях.

«Думаю, что сейчас для турнира, других теннисистов и моего благополучия будет лучше, если я снимусь с турнира и все могли сосредоточиться на теннисе. Я никогда не хотела никого отвлекать и понимаю, что выбрала не самый идеальный момент, а мой посыл мог быть более четким. Я бы никогда не стала умалять значение ментального здоровья и легкомысленно относиться к этой теме.

Если честно, после US Open в 2018 году у меня были затяжные приступы депрессии, и мне очень трудно было с этим справиться. Все, кто со мной знаком, знаю, что я интроверт. И все, кто видел меня на турнирах, могли видеть, что я часто бываю в наушниках, потому что это помогает притупить чувство социальной тревоги.

Несмотря на то, что пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу сильно извиниться перед всеми классными журналистами, которых, возможно, я могла обидеть), я не самый хороший оратор и очень волнуюсь, когда мне нужно общаться с журналистами. Я действительно сильно нервничаю и для меня это стресс, когда я пытаюсь дать как можно лучший ответ.

Здесь в Париже я уже чувствовала тревогу, поэтому решила позаботиться о себе и отказаться от пресс-конференций. Я сообщила об этом заранее, потому что считаю правила устаревшими и я хотела это подчеркнуть. Я обратилась к организаторам турнира с извинениями и сказала, что буду рада поговорить после того, как он закончится, так как на «Шлемах» все находятся в напряжении.

Сейчас я хочу взять перерыв от тенниса, но когда наступит правильный момент, мне бы хотелось обсудить с Туром пути улучшения положения теннисистов, СМИ и болельщиков. Надеюсь, у вас всё хорошо. Люблю вас и увидимся, когда увидимся».  

Украинская теннисистка Ангелина Калинина ранее пробилась во второй круг соревнований.

Антон Кривенко
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Наоми Осака

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