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Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах

Недосягаемый лидер списка – Конор Макгрегор
Теннис WTA
10:57
Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах
Наоми Осака / фото - Getty Images

По данным издания Sportico, рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года возглавил Конор Макгрегор. Ирландец заработал 180 миллионов долларов, благодаря спонсорским контрактам.

В топ-5 вошли также Роджер Федерер (84), Леброн Джеймс (70) и Тайгер Вудс (62). Пятую строчку португальский футболист Криштиану Роналду (50) разделил со второй ракеткой планеты Наоми Осакой. Японка стала первой женщиной в истории, которая заработала 50 миллионов по спонсорским контрактам.

Второй и последней женщиной в списке стала Серена Уильямс. С 35,5 миллионами долларов американка заняла 44-ю позицию.

Ранее был опубликован обновленный рейтинг WTA.

Антон Кривенко
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Теги

Конор Макгрегор Наоми Осака Серена Уильямс Роджер Федерер

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