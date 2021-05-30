Осака стартовала с победы на Roland Garros
Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака добыла сложную победу в стартовом матче Открытого чемпионата Франции, обыграв румынку Патрицию-Марию Тиг со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. За это время Осака один раз подала навылет, реализовала 2 брейкпоинта из 10-и и выиграла 2 гейма на приеме, допустив 3 двойные ошибки. Ее соперница сумела сделать 4 эйса, выиграть 2 гейма подряд и реализовать 1 брейкпоинт из 2-х, совершив при этом 5 «двойных».
Счет в очных встречах – 2:0 в пользу Осаки. До этого они встречались на турнире Хуахине 6 лет назад.
Следующей соперницей японки станет румынка 102-я ракетка мира Анна Богдан, которая в своем матче разгромила Элизабетту Кочаретто.
Напомним, Осака отказалась общаться с журналистами во время Roland Garros.
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