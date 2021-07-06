Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (1 событие из 45) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»

Японка готовится к Олимпиаде
Теннис WTA
10:30
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака поделилась мыслями о подготовке к домашним Олимпийским играм в Токио, Япония. Теннисистка призналась в комментарии Yahoo! Sports, что все еще борется с некоторыми психологическими проблемами.

«Понемногу готовлюсь к Олимпийским играм. Надеюсь, что у меня получится выйти на пик формы.

Конечно, я все еще периодически борюсь с приступами тревоги, которые особенно обостряются перед крупными соревнованиями».

Осака ранее снялась с Roland Garros из-за общения с прессой.

О психологическом здоровье олимпийцев в Токио будет заботиться специальный орган.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наоми Осака

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»
Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»
Olympics Токио-2020
24 июня 12:50
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Теннис Grand Slam
17 июня 22:31
Официально. Осака и Нишикори примут участие в Токио-2020
Официально. Осака и Нишикори примут участие в Токио-2020
Olympics Токио-2020
17 июня 15:15
Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки
Организаторы Wimbledon подтвердили участие Осаки
Теннис Grand Slam
17 июня 10:33

Новости: Теннис

Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Grand Slam
11:20
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
WTA
10:30
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Grand Slam
09:32
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Grand Slam
09:25
Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира
Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира
Grand Slam
07:57
Федерер повторил уникальный рекорд Надаля
Федерер повторил уникальный рекорд Надаля
Grand Slam
07:43
Стремится к реваншу с Джоковичем. Федерер без особых усилий прошел в четвертьфинал Wimbledon
Стремится к реваншу с Джоковичем. Федерер без особых усилий прошел в четвертьфинал Wimbledon
Grand Slam
5 июля 22:26
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
Grand Slam
5 июля 22:01
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Grand Slam
5 июля 20:55
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости