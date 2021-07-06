Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Японка готовится к Олимпиаде
Наоми Осака / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира Наоми Осака поделилась мыслями о подготовке к домашним Олимпийским играм в Токио, Япония. Теннисистка призналась в комментарии Yahoo! Sports, что все еще борется с некоторыми психологическими проблемами.
«Понемногу готовлюсь к Олимпийским играм. Надеюсь, что у меня получится выйти на пик формы.
Конечно, я все еще периодически борюсь с приступами тревоги, которые особенно обостряются перед крупными соревнованиями».
Осака ранее снялась с Roland Garros из-за общения с прессой.
О психологическом здоровье олимпийцев в Токио будет заботиться специальный орган.
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