Осаке грозит дисквалификация с Roland Garros и следующих «Шлемов»

Японка отказывается общаться с журналистами

Наоми Осака / фото - Sky Sports

Японская теннисистка Наоми Осака отказалась идти на пресс-конференцию после победы на старте Roland Garros.

Ранее спортсменка заявляла, что общение с журналистами после тяжелых матчей влияет на психическое здоровье теннисистов и она публично отказалась от посещений всех предстоящих пресс-конференций на турнире в Париже.

По информации пресс-службы RG, за сегодняшний отказ Осака получила штраф – 15 тысяч долларов и это еще не конец.

Все четыре «Шлема» выпустили заявление, направленное против решения Осаки. Турниры утверждают, что общение с прессой – обязанность игроков, прописанная в правилах. Отказ Наоми может повлечь за собой дисквалификацию японки не только с Roland Garros, но и с последующих «Шлемов».

Напомним, Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах.