Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
Остапенко покинула Wimbledon, проиграв менее рейтинговой сопернице
Латвийка выиграла 1-й сет
16:58
Елена Остапенко / фото - Getty Images
34-я ракетка планеты Елена Остапенко проиграла Айле Томлянович со счетом 6:4, 4:6, 2:6. Латвийка завершила борьбу на Wimbledon на стадии 1/16 финала.
Матч продлился 1 час и 50 минут. Теннисистки оформили по 2 эйса, Остапенко ошиблась на подаче 8 раз, Томлянович – в 4 раза меньше.
Австралийка сравнял во втором матче счет в личных встречах с Еленой.
В следующем круге Айла сыграет против Эммы Радучану.
Недавно от участия на британском Шлеме отказалась украинка Марта Костюк.
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