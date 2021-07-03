Остапенко покинула Wimbledon, проиграв менее рейтинговой сопернице

Латвийка выиграла 1-й сет

Елена Остапенко / фото - Getty Images

34-я ракетка планеты Елена Остапенко проиграла Айле Томлянович со счетом 6:4, 4:6, 2:6. Латвийка завершила борьбу на Wimbledon на стадии 1/16 финала.

Матч продлился 1 час и 50 минут. Теннисистки оформили по 2 эйса, Остапенко ошиблась на подаче 8 раз, Томлянович – в 4 раза меньше.

Австралийка сравнял во втором матче счет в личных встречах с Еленой.

В следующем круге Айла сыграет против Эммы Радучану.

Недавно от участия на британском Шлеме отказалась украинка Марта Костюк.