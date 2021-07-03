Костюк: «Wimbledon вернул мне любовь к теннису»
Остапенко повздорила с Томлянович: «Она повела себя очень неуважительно»
Чемпионка Roland Garros-2017 травмировалась, но Айла ей не верит
21:40
Елена Остапенко / Фото: Getty Images
Чемпионка Roland Garros-2017 Елена Остапенко прокомментировала инцидент с Айлой Томлянович в матче третьего круга Wimbledon.
Теннисистки повздорили по ходу матча. В третьем сете Остапенко взяла медицинский таймаут, но Томлянович ей не поверила, решив, что это просто хитрости со стороны латвийки
«Я думаю, она повела себя очень неуважительно. Как можно называть меня лгуньей, ничего не зная о моей травме? Нельзя так говорить. На глазах у всех называть меня лгуньей? По-моему, это неуважение. Сегодня после первого сета я демонстрировала не очень хорошую игру, так что если бы я играла на 50%, то победила бы».
Напомним, Томлянович победила Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
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