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Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»

Швейцарец почти вдвое старше Феликса
Теннис ATP
16 июня 22:47
Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»
Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images

Канадский теннисист Феликс Оже Альяссим поделился эмоциями после победы над Роджером Федерером на турнире в Галле, Германия. 20-летний воспитанник Тони Надаль признался, что для него большой честью является игра против 39-летнего швейцарца. Слова канадца приводит Tennis TV.

«Это невероятно. Фантастическая победа, которую я вообще не ожидал. Конечно, я надеялся выиграть, но все же Федерер – легенда, кумир моего детства и, думаю, не только моего.

Во-первых, сыграть с ним до того, как он завершит карьеру – большая честь, а победа – вообще нечто невероятное, и теперь она у меня есть. Я буду вспоминать этот момент как очень для меня значимый и надеюсь продолжить двигаться вперед на этом турнире.

Я всегда думал, что он закончит до того, как я начну выступать. Он же брал «Шлемы», когда мне было всего пять. Конечно, я не ожидал, что когда-нибудь мы сыграем друг с другом. Я просто хотел стать профессионалом и не думал, что доберусь до его уровня. Так что для меня это большая честь – разделить корт с Роджером и даже его обыграть». 

Ранее турнир в Галле покинул Гаэль Монфис.

Антон Кривенко
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Роджер Федерер Феликс Оже-Альяссим

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