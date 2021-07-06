Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 1
Теннис (7 событий из 45) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:55 Мартон Фускович - Андрей Рублёв 3:2 Окончен
15:30 Новак Джокович - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
16:50 Felix Auger Aliassime - Александер Зверев 3:2 Окончен
19:30 Роджер Федерер - Лоренцо Сонего 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова 2:0 Окончен
17:10 Мэдисон Кейз - Виктория Голубич 0:2 Окончен
17:45 Cori Gauff - Ангелика Кербер 0:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 25) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Хуберт Гуркач - Даниил Медведев 1:2 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Виктория Голубич -:- Запланирован
16:15 Каролина Мухова - Ангелика Кербер -:- Запланирован
18:30 Эшлей Барти - Айла Томлянович -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Новак Джокович - Мартон Фускович -:- Запланирован

Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»

Канадец впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого Шлема
Теннис Grand Slam
13:11
Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Феликс Оже-Альяссим / Фото: twitter.com/atptour

Феликс Оже-Альяссим (ATP, 19) прокомментировал победу в четвертом раунде Wimbledon над шестой ракеткой мирового рейтинга Александром Зверевым:

Сбылась моя мечта, это невероятно. В детстве мечтаешь о таких моментах. Я обычный парень из Монреаля. И вот я здесь – на забитом корте №1 Wimbledon. Безусловно, лучшая победа в моей жизни.

При закрытой крыше звук был сумасшедшим, я никогда ничего подобного не испытывал.

Для меня это здорово. Конечно, борешься за победу для себя, для своей команды. Еще держишь в голове всех, кто дома. Я получаю массу сообщений от людей, которые помогли мне достичь того, где я сейчас. Это очень много значит.

Для меня отличная возможность так воздать им должное. Это командная работа. За нами страна. За мной мой город. Очень приятно получать такую мощную поддержку.

Отличный день для нас, канадцев, и надеюсь, так будет и дальше.

В четвертьфинале травяного Шлема канадец сыграет с Маттео Берреттини.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Феликс Оже-Альяссим Александр Зверев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
Теннис Grand Slam
5 июля 22:01
Зверев: «На второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт»
Зверев: «На второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт»
Теннис Grand Slam
4 июля 14:43
Зверев выбил Фрица в борьбе за место в 4-м круге Wimbledon
Зверев выбил Фрица в борьбе за место в 4-м круге Wimbledon
Теннис Grand Slam
3 июля 19:18
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Теннис Grand Slam
2 июля 08:36
Зверев уверенно разобрался с Сандгреном и вышел в третий раунд Wimbledon
Зверев уверенно разобрался с Сандгреном и вышел в третий раунд Wimbledon
Теннис Grand Slam
1 июля 15:15
20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
Теннис ATP
17 июня 19:19

Новости: Теннис

Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции
Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции
WTA
14:46
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Grand Slam
14:34
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Grand Slam
13:55
Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Grand Slam
13:11
17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час
17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час
Grand Slam
12:54
Младенович оштрафовали на 7,5 тысяч долларов. Ее родственник наорал на сотрудника Wimbldeon
Младенович оштрафовали на 7,5 тысяч долларов. Ее родственник наорал на сотрудника Wimbldeon
Grand Slam
12:30
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Grand Slam
11:20
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
WTA
10:30
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Grand Slam
09:32
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости