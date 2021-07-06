Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»

Феликс Оже-Альяссим / Фото: twitter.com/atptour

Феликс Оже-Альяссим (ATP, 19) прокомментировал победу в четвертом раунде Wimbledon над шестой ракеткой мирового рейтинга Александром Зверевым:



При закрытой крыше звук был сумасшедшим, я никогда ничего подобного не испытывал.

Для меня это здорово. Конечно, борешься за победу для себя, для своей команды. Еще держишь в голове всех, кто дома. Я получаю массу сообщений от людей, которые помогли мне достичь того, где я сейчас. Это очень много значит.

Для меня отличная возможность так воздать им должное. Это командная работа. За нами страна. За мной мой город. Очень приятно получать такую мощную поддержку.

Отличный день для нас, канадцев, и надеюсь, так будет и дальше.