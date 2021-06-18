Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»
Оже-Альяссиму понадобилось меньше часа, чтобы выйти в полуфинал турнира в Галле
Канадец разгромил американца Хирона
Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images
20-летний Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал травяного турнира в Галле, Германия. Кандец обыграл Маркоса Хирона в четвертьфинале со счетом 6:3, 6:2.
Для победы 21-й ракетке мира потребовалось 59 минут. Феликс оформил 14 эйсов, 3 брейка, 1 раз ошибившись на подаче. Американец 1 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок.
В полуфинале соревнований Noventi Open Феликс сразится с победителем игры француза Уго Умбера и американца Себастьяна Корды.
Умбер ранее выбил Александра Зверева.
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