Павлюченко обыграла Азаренко в четвертом круге Roland Garros

В четвертьфинале Анастасия может сыграть с Сереной Уильямс





Анастасия Павлюченкова / Фото: j48tennis.net

В четвертом круге Roland Garros Анастасия Павлюченкова (WTA, 32) обыграла Викторию Азаренко (WTA, 16) со счетом 5:7, 6:3, 6:2.



Матч продлился 131 минуту, в течение которых девушки подали по три эйса. При этом Азаренко допустила пять двойных ошибок против четырех у соперницы.

Также Павлюченкова реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов против 6 из 12 у соперника.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Серены Уильямс (WTA, 8) и Елены Рыбакиной (WTA, 22).

Напомним, в четвертом круге Roland Garros также сыграет украинка Марта Костюк.