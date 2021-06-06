Павлюченкова обыграла Кербер и встретится в 1/4 Australian Open с Мугурусой
Павлюченко обыграла Азаренко в четвертом круге Roland Garros
В четвертьфинале Анастасия может сыграть с Сереной Уильямс
6 июня 15:53
Анастасия Павлюченкова / Фото: j48tennis.net
В четвертом круге Roland Garros Анастасия Павлюченкова (WTA, 32) обыграла Викторию Азаренко (WTA, 16) со счетом 5:7, 6:3, 6:2.
Матч продлился 131 минуту, в течение которых девушки подали по три эйса. При этом Азаренко допустила пять двойных ошибок против четырех у соперницы.
Также Павлюченкова реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов против 6 из 12 у соперника.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Серены Уильямс (WTA, 8) и Елены Рыбакиной (WTA, 22).
Напомним, в четвертом круге Roland Garros также сыграет украинка Марта Костюк.
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