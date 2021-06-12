Павлюченкова: «Без родителей и брата меня бы здесь не было»

Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после поражения от рук Барборы Крейчиковой в финале Roland Garros. Цитирует Павлюченкову портал Eurosport.

Брат сказал мне, что большие победы еще придут. Приятно, что он в меня верит. Спасибо друзьям, которые пролетели столько километров, чтобы поддержать меня в этом одном матче.

Мои искренние поздравления Барборе. Она храбрая и очень сильная. Так здорово играть пару и одиночку – это дорогого стоит. У меня вот сил совсем не осталось».