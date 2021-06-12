Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Павлюченкова: «Без родителей и брата меня бы здесь не было»
Россиянка подвела итоги финала Roland Garros
19:47
Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после поражения от рук Барборы Крейчиковой в финале Roland Garros. Цитирует Павлюченкову портал Eurosport.
«Это довольно забавно: еще в детстве я готовила речь для подобного момента, но сейчас у меня нет слов. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которых сегодня собралось очень много. Я ощущала вашу поддержку, это очень важно для меня. Спасибо родителям и брату, без которых меня бы здесь не было.
Брат сказал мне, что большие победы еще придут. Приятно, что он в меня верит. Спасибо друзьям, которые пролетели столько километров, чтобы поддержать меня в этом одном матче.
Мои искренние поздравления Барборе. Она храбрая и очень сильная. Так здорово играть пару и одиночку – это дорогого стоит. У меня вот сил совсем не осталось».
Напомним, Крейчикова отметила мастерство Павлюченковой после победы в финале.
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