Темиров проиграл двукратному чемпиону мира в полуфинале ОИ-2020 и будет бороться за бронзу
Павлюченкова и Рублев завоевали золото в олимпийском миксте
Россияне обыграли своих соотечественников
15:30
Павлюченкова и Рублев / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио в финале теннисного разряда в миксте россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев
обыграли соотечественников Елену Веснину
и Аслана Карацева со счетом 6:3, 7:6.
Матч продлился 115 минут, в течение которых Павлюченкова и Рублев подали девять эйсов против пяти у соперников. При этом, олимпийские чемпионы сделали всего одну двойную ошибку, тогда как у Весниной и Карацева две.
Также Павлюченкова и Рублев реализовали два брейка против одного из семи у противников.
Напомним, ранее немец Александр Зверев в финале одиночного разряда обыграл россиянина Карена Хаченова.
Комментарии 0