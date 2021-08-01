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Павлюченкова и Рублев завоевали золото в олимпийском миксте

Россияне обыграли своих соотечественников

Olympics Токио-2020
15:30
Павлюченкова и Рублев завоевали золото в олимпийском миксте
Павлюченкова и Рублев / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио в финале теннисного разряда в миксте россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 7:6.

Матч продлился 115 минут, в течение которых Павлюченкова и Рублев подали девять эйсов против пяти у соперников. При этом, олимпийские чемпионы сделали всего одну двойную ошибку, тогда как у Весниной и Карацева две.

Также Павлюченкова и Рублев реализовали два брейка против одного из семи у противников.

Напомним, ранее немец Александр Зверев в финале одиночного разряда обыграл россиянина Карена Хаченова.

Карен Агабекян
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Теги

Аслан Карацев Елена Веснина Андрей Рублев Анастасия Павлюченкова

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