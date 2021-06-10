Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»
Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Российская теннисистка – о выходе в решающий матч Roland Garros
19:40
Анастасия Павлюченкова / Фото - livesport.ru32-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода выхода в финал Roland Garros.
«У меня был план, я знала, что форхенд соперницы очень опасен, и старалась его избегать. Сложно играть постоянно под бэкхенд, но я довольна тем, как выполняла свою тактику по ходу матча. В таких играх важен каждый мяч, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом. Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим».
Напомним, в полуфинале турнира во Франции Павлюченкову переиграла словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).
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