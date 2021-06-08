Она творит чудеса. Зиданшек в сумасшедшем матче переиграла Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros
Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros
Исход противостояния решил тай-брейк в третьем сете
19:04
Анастасия Павлюченкова / Фото - sport24Российская теннисистка, ныне занимающая 32-ю строчку рейтинга WTA, Анастасия Павлюченкова, в четвертьфинале Roland Garros с большим трудом переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счетом 6:7(2), 6:2, 9:7.
За 2 часа 33 минуты матча Павлюченкова оформила пять эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, 22-я ракетка мира Рыбакина пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В полуфинале турнира во Франции Павлюченкова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек, которой в напряженном матче взяла верх над испанкой Паулой Бадосой.