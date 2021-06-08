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Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros

Исход противостояния решил тай-брейк в третьем сете


Теннис Grand Slam
19:04
Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros
Анастасия Павлюченкова / Фото - sport24
Российская теннисистка, ныне занимающая 32-ю строчку рейтинга WTA, Анастасия Павлюченкова, в четвертьфинале Roland Garros с большим трудом переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счетом 6:7(2), 6:2, 9:7.

За 2 часа 33 минуты матча Павлюченкова оформила пять эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, 22-я ракетка мира Рыбакина пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале турнира во Франции Павлюченкова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек, которой в напряженном матче взяла верх над испанкой Паулой Бадосой.

Владимир Кириченко
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Теги

Roland Garros Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина

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