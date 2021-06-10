Тренер Зиданшек: «Тамара играет не за себя, а за всю Словению»
Павлюченкова: «Остается один матч. Мне нужно быть максимально сконцентрированной»
Российская теннисистка впервые в карьере вышла в финал Roland Garros
18:45
Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images
32-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Roland Garros, переиграв словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.
В послематчевом интервью пресс-службе турнира Павлюченкова прокомментировала свой первый в карьере выход в финал RG, а также поделилась впечатлениями после победы над Зиданшек.
«Сегодня был очень тяжелый матч. У Зиданшек хорошие форхенды, я знала, что это ее главное оружие. Что мне помогло выиграть? Я бы не сказала, что дело в опыте, во время игры ты просто не думаешь об этом. Остается один матч, важно выйти на него максимально сконцентрированной».
Ранее Дезайр Кравчик и Джо Сэлисбери стали победителями микстового Roland Garros.