Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros

Россиянка в двух сетах переиграла Зиданшек

Анастасия Павлюченкова / Фото - eurosport

32-я ракетка мира, российская теннисисткавышла в финал Roland Garros, переиграв словенкусо счетом 7:5, 6:3.За 1 час 36 минут матча Павлюченкова оформила шесть брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 85-й номер рейтинга WTA четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В финале турнира Павлюченкова сразится с победительницей матча между гречанкойи чешкойРанее