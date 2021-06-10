Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros
Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros
Россиянка в двух сетах переиграла Зиданшек
18:11
Анастасия Павлюченкова / Фото - eurosport32-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Roland Garros, переиграв словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.
За 1 час 36 минут матча Павлюченкова оформила шесть брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 85-й номер рейтинга WTA четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В финале турнира Павлюченкова сразится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и чешкой Барборой Крейчиковой.
Ранее Дезайр Кравчик и Джо Сэлисбери стали победителями микстового Roland Garros.
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