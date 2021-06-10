Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»

Россиянка вышла в финал на своем 52-м мэйджоре в карьере
Теннис Grand Slam
18:58
Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»
Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images

32-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале словенку Тамару Зиданшек.

Для россиянки это первый финал на турнирах серии «Большого Шлема». Всего в карьере теннисистка играла на 52-х турнирах серии. Еще никому из женского Тура не требовалось столько попыток, чтобы стать финалисткой ТБШ.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянке Роберте Винчи, которая на Открытом чемпионате США 2015 года дошла до финала, проводя свой 44-й «Шлем».

Первые слова Павлюченковой после победы над Зиданшек.

 

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анастасия Павлюченкова Roland Garros Тамара Зиданшек

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Теннис Grand Slam
19:40
Павлюченкова: «Остается один матч. Мне нужно быть максимально сконцентрированной»
Павлюченкова: «Остается один матч. Мне нужно быть максимально сконцентрированной»
Теннис Grand Slam
18:45
Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros
Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros
Теннис Grand Slam
18:11
«Мы никуда не уйдем!» Зрителей на Roland Garros пришлось изгонять с трибун из-за комендантского часа, некоторые прятались
Тема дня
«Мы никуда не уйдем!» Зрителей на Roland Garros пришлось изгонять с трибун из-за комендантского часа, некоторые прятались
Теннис Grand Slam
17:58
Кравчик и Сэлисбери – победители Roland Garros в миксте
Кравчик и Сэлисбери – победители Roland Garros в миксте
Теннис Grand Slam
17:34
Беккер: «Надаль не может доминировать на Roland Garros вечно»
Беккер: «Надаль не может доминировать на Roland Garros вечно»
Теннис Grand Slam
16:54

Новости: Теннис

Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Павлюченкова: «Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась»
Grand Slam
19:40
Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»
Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»
Grand Slam
18:58
Павлюченкова: «Остается один матч. Мне нужно быть максимально сконцентрированной»
Павлюченкова: «Остается один матч. Мне нужно быть максимально сконцентрированной»
Grand Slam
18:45
Козлова в двухчасовом матче уступила лидеру посева турнира в Ноттингеме
Козлова в двухчасовом матче уступила лидеру посева турнира в Ноттингеме
Grand Slam
18:43
Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros
Павлюченкова стала первой финалисткой Roland Garros
Grand Slam
18:11
«Мы никуда не уйдем!» Зрителей на Roland Garros пришлось изгонять с трибун из-за комендантского часа, некоторые прятались
Тема дня
«Мы никуда не уйдем!» Зрителей на Roland Garros пришлось изгонять с трибун из-за комендантского часа, некоторые прятались
Grand Slam
17:58
Кравчик и Сэлисбери – победители Roland Garros в миксте
Кравчик и Сэлисбери – победители Roland Garros в миксте
Grand Slam
17:34
Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»
Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»
Grand Slam
16:58
Беккер: «Надаль не может доминировать на Roland Garros вечно»
Беккер: «Надаль не может доминировать на Roland Garros вечно»
Grand Slam
16:54
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
TV
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
20:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00