Павлюченкова установила «рекорд» турниров «Большого Шлема»

Россиянка вышла в финал на своем 52-м мэйджоре в карьере

Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images

32-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале словенку Тамару Зиданшек.

Для россиянки это первый финал на турнирах серии «Большого Шлема». Всего в карьере теннисистка играла на 52-х турнирах серии. Еще никому из женского Тура не требовалось столько попыток, чтобы стать финалисткой ТБШ.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянке Роберте Винчи, которая на Открытом чемпионате США 2015 года дошла до финала, проводя свой 44-й «Шлем».

Первые слова Павлюченковой после победы над Зиданшек.