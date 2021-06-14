Павлюченкова: «Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами»

Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги своих выступлений на Roland Garros, а также поделилась эмоциями после поражения в финале от Барборы Крейчиковой.

Сейчас много разных эмоций. Конечно, есть удовлетворенность от проделанной работы. Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами в процессе подготовки, очень дисциплинированно во всех отношениях провела в Париже эти позитивные две недели.

Я играю для себя, хочу выполнять свою работу дисциплинированно, на все сто процентов и получать от этого удовольствие»