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Павлюченкова: «Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами»
Россиянка подвела итоги Roland Garros
19:43
Анастасия Павлюченкова / фото - Getty Images
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги своих выступлений на Roland Garros, а также поделилась эмоциями после поражения в финале от Барборы Крейчиковой.
«Для меня выход в финал – не сюрприз! Чем объясняется мой прогресс? Старанием и тренировками. И по большому счёту сейчас мне к этому трудно что-то добавить.
Сейчас много разных эмоций. Конечно, есть удовлетворенность от проделанной работы. Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами в процессе подготовки, очень дисциплинированно во всех отношениях провела в Париже эти позитивные две недели.
Я играю для себя, хочу выполнять свою работу дисциплинированно, на все сто процентов и получать от этого удовольствие»
Напомним, Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице.
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