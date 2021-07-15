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Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»

Теннисистка выходит замуж
Теннис WTA
15:37
Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»
Элина Свитолина / фото - Eurosport

6-я ракетка мира Элина Свитолина опубликовала очередное фото в своем Instagram. Украинка под снимком в купальнике подписала, что это ее последняя публикация в статусе Мисс Свитолиной, намекнув на свадьбу с Гаэлем Монфисом.

О замужестве 26-летней украинки стало известно еще весной, когда французский теннисист сделал предложение Эдине.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина

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