Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»

Теннисистка выходит замуж

Элина Свитолина / фото - Eurosport

6-я ракетка мира Элина Свитолина опубликовала очередное фото в своем Instagram. Украинка под снимком в купальнике подписала, что это ее последняя публикация в статусе Мисс Свитолиной, намекнув на свадьбу с Гаэлем Монфисом.

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О замужестве 26-летней украинки стало известно еще весной, когда французский теннисист сделал предложение Эдине.