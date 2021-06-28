Первая сенсация. Третий сеяный Циципас зачехлил ракетку на Wimbledon уже в первом круге

Провал грека после полуфинал Australian Open и финала на Roland Garros

Стефанос Циципас / Tennishead

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас завершил выступление на Wimbledon уже после первого круга. Третий сеяный уступил представителю США Фрэнсису Тиафо – 4:6, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. За это время Циципас выполнил 15 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта из семи. Его оппонент 7 раз подал навылет, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 4 гейма на приеме.

Во втором круге Тиафо сыграет против победителя пары Вашек Поспишил – Роберто Карбалес-Баэна. Его лучший результат на Wimbledon – третий круг в 2018-м году. Также победа над Циципасом стала первой для американца во встречах с игроками из топ-5.

Циципас же прервал серию удачных выступлений на Больших шлемах. Ранее в этом году у него был полуфинал Australian Open и финала на Roland Garros.

Напомним, первый сеяный и главный фаворит турнира Новак Джокович, не без труда, но все же прошел во второй круг.