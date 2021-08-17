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Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати станет титулованная экс-первая ракетка мира

Украинка начнет свое выступление со второго круга
Теннис WTA
07:50
Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати станет титулованная экс-первая ракетка мира
Фото: REUTERS/Jason Reed

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.

Шестая ракетка мира сыграет против представительницы Германии Анжелик Кербер (WTA 21), которая в матче первого раунда уничтожила Марию Саккари – 6:2, 6:2.

Кербер – бывшая первая ракетка мира, а также победительница трех турниров серии Большого шлема.

Свитолина и Кербер имеют очень богатую историю личных противостояний, в которых украинка лидирует со счетом 9:5. Элина не проигрывала Анжелик с июля 2016 года.

Напомним, к началу турнира в Цинциннати Свитолина готовилась с олимпийской чемпионкой.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Анжелик Кербер

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