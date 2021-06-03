Швентек сделала прививку от COVID-19
Петерсон – out. Швентек продолжает уверенно идти к защите титула на Roland Garros
20-летняя полька отдала своей сопернице лишь два гейма
22:00
Ига Швентек / Фото - eurosportДевятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек без проблем переиграла шведку Ребекку Петерсон во втором раунде Roland Garros со счетом 6:1, 6:1.
За 1 час 1 минуту матча 20-летняя Швентек оформила шесть брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 60-й номер рейтинга WTA Петерсон один раз взяла подачу оппонентки, совершила один эйс и три двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем круге турнира во Франции Швентек встретится с эстонкой Анетт Контавейт.
Ранее в следующий раунд Roland Garros вышли украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.
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