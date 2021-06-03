Петерсон – out. Швентек продолжает уверенно идти к защите титула на Roland Garros

20-летняя полька отдала своей сопернице лишь два гейма







Ига Швентек / Фото - eurosport

Девятая ракетка мира польская теннисисткабез проблем переиграла шведкуво втором раунде Roland Garros со счетом 6:1, 6:1.За 1 час 1 минуту матча 20-летняя Швентек оформила шесть брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 60-й номер рейтинга WTA Петерсон один раз взяла подачу оппонентки, совершила один эйс и три двойные ошибки.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В следующем круге турнира во Франции Швентек встретится с эстонкойРанее в следующий раунд Roland Garros вышли украинки