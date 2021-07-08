Соболенко разобрала Жабер и вышла в полуфинал Wimbledon. Следующая – Плишкова
Плишкова не без проблем переиграла Соболенко и впервые в карьере вышла в финал Wimbledon
Невероятная чешка в чемпионском матче британского «мэйджора» встретится с Барти
19:58
Каролина Плишкова / Фото - telegraph.co.uk13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова с большими трудностями переиграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале Wimbledon со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
За 1 час 56 минут матча Плишкова оформила два брейка и 14 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 4-й номер рейтинга WTA один раз взяла подачу оппонентки, совершила 18 эйсов и четыре двойные ошибки.
Отметим, что Соболенко остается лидером в личных встречах теннисисток – 2:1.
Плишкова впервые сыграет в решающем поединке Wumbledon. В финале турнира в Великобритании Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее переиграла немку Анжелик Кербер.
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