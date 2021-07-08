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Плишкова не без проблем переиграла Соболенко и впервые в карьере вышла в финал Wimbledon

Невероятная чешка в чемпионском матче британского «мэйджора» встретится с Барти
Теннис Grand Slam
19:58
Плишкова не без проблем переиграла Соболенко и впервые в карьере вышла в финал Wimbledon
Каролина Плишкова / Фото - telegraph.co.uk
13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова с большими трудностями переиграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале Wimbledon со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

За 1 час 56 минут матча Плишкова оформила два брейка и 14 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 4-й номер рейтинга WTA один раз взяла подачу оппонентки, совершила 18 эйсов и четыре двойные ошибки. 

Отметим, что Соболенко остается лидером в личных встречах теннисисток – 2:1.

Плишкова впервые сыграет в решающем поединке Wumbledon. В финале турнира в Великобритании Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее переиграла немку Анжелик Кербер.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Арина Соболенко Wimbledon

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