Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне

Титулованная чешка в первом раунде проиграла 75-й ракетке мира





Каролина Плишкова / Фото - sportsnet.ca

Десятый номер рейтинга WTA, чешcкая теннисистка, сенсационно проиграла итальянкесо счетом 6:2, 2:6, 2:6 в первом раунде турнира в Истборне.За 1 час 40 минут матча Плишкова выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 75-я ракетка мира Джорджи девять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала пять брейков.Отметим, ранее счет в личных встречах теннисисток был 5:1 в пользу чешки.Во втором круге соревнований Viking International Eastbourne Джорджи встретится с голландкойили американкойНапомним, ранее украинка