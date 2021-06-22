Плишкова неожиданно вылетела во втором круге Roland Garros
Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне
Титулованная чешка в первом раунде проиграла 75-й ракетке мира
Каролина Плишкова / Фото - sportsnet.caДесятый номер рейтинга WTA, чешcкая теннисистка Каролина Плишкова, сенсационно проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 6:2, 2:6, 2:6 в первом раунде турнира в Истборне.
За 1 час 40 минут матча Плишкова выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 75-я ракетка мира Джорджи девять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала пять брейков.
Отметим, ранее счет в личных встречах теннисисток был 5:1 в пользу чешки.
Во втором круге соревнований Viking International Eastbourne Джорджи встретится с голландкой Кики Бертенс или американкой Шелби Роджерс.
Напомним, ранее украинка Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Истборне.
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