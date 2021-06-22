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Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне

Титулованная чешка в первом раунде проиграла 75-й ракетке мира

Теннис WTA
18:52
Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне
Каролина Плишкова / Фото - sportsnet.ca
Десятый номер рейтинга WTA, чешcкая теннисистка Каролина Плишкова, сенсационно проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 6:2, 2:6, 2:6 в первом раунде турнира в Истборне.

За 1 час 40 минут матча Плишкова выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь, 75-я ракетка мира Джорджи девять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала пять брейков. 

Отметим, ранее счет в личных встречах теннисисток был 5:1 в пользу чешки.

Во втором круге соревнований Viking International Eastbourne Джорджи встретится с голландкой Кики Бертенс или американкой Шелби Роджерс.

Напомним, ранее украинка Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Истборне.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Истборн (WTA) Камила Джорджи

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