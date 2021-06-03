Плишкова неожиданно вылетела во втором круге Roland Garros

10-я ракетка мира уступила Слоан Стивенс

Каролина Плишкова / фото - Getty Images

10-я ракетка мира, чешка Каролина Плишкова неожиданно вылетела во втором круге Roland Garros, в двух сетах проиграв американке Слоан Стивенс. Поединок завершился со счетом 5:7, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Плишкова сделала 1 эйс, выиграла 2 гейма на приеме, реализовала 2 брейкпоинта из 7-и, допустив 5 двойных ошибок. Ее соперница сумела дважды подать навылет, выиграла 4 гейма подряд и допустила 2 «двойных».

Следующей соперницей Стивенс станет Каролина Мухова, которая в своем матче расправилась с Варварой Лепченко.

Напомним, уже определилась следующая соперника Марты Костюк.