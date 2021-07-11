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Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»

Теннисистка утверждает, что теперь изменила свое отношение к Шлему
Теннис Grand Slam
07:52
Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»
Каролина Плишкова / фото - Getty Images

13-я ракетка планеты Каролина Плишкова поделилась эмоциями после поражения в финале Wimbledon лидеру мирового рейтинга WTA Эшли Барти. Чешская теннисистка призналась, что недолюбливала Wimbledon, но отныне изменит свое отношение к Шлему. Слова Каролины приводит Reuters.

«Если честно, у меня сейчас очень смешанные чувства. Конечно, я всё ещё мечтаю завоевать титул на турнире «Большого шлема». Я иду к этой цели с самого начала моей карьеры в теннисе.

Не могу сказать, что не люблю Уимблдон, но он никогда не был моим любимым местом. Я никогда не показывала здесь высокие результаты и не чувствовала себя так комфортно. Однако теперь моё отношение к турниру и местным болельщикам поменялось. Здесь царила невероятная атмосфера.

Мы обе боролись за победу, но кто-то должен был проиграть. Теперь мне надо это принять. Поверьте, я умею проигрывать, у меня это прекрасно получается».

Ранее своими эмоциями поделилась победившая в Лондоне Барти.

Смотрите также обзор решающего матча на травяном «мэйджоре».

Антон Кривенко
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Теги

Каролина Плишкова Эшли Барти

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