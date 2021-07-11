Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»

Каролина Плишкова / фото - Getty Images

13-я ракетка планеты Каролина Плишкова поделилась эмоциями после поражения в финале Wimbledon лидеру мирового рейтинга WTA Эшли Барти. Чешская теннисистка призналась, что недолюбливала Wimbledon, но отныне изменит свое отношение к Шлему. Слова Каролины приводит Reuters.

Не могу сказать, что не люблю Уимблдон, но он никогда не был моим любимым местом. Я никогда не показывала здесь высокие результаты и не чувствовала себя так комфортно. Однако теперь моё отношение к турниру и местным болельщикам поменялось. Здесь царила невероятная атмосфера.

Мы обе боролись за победу, но кто-то должен был проиграть. Теперь мне надо это принять. Поверьте, я умею проигрывать, у меня это прекрасно получается».