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Плишкова – о выходе в финал Wimbledon: «Для меня это просто невероятное достижение»

29-летняя чешка отдала должное своей сопернице по полуфиналу британского «мэйджора»


Теннис Grand Slam
22:07
Плишкова – о выходе в финал Wimbledon: «Для меня это просто невероятное достижение»
Каролина Плишкова / Фото - WTA
13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после победы на Ариной Соболенко (5:7, 6:4, 6:4) и выхода в финал Wimbledon.

Цитирует Плишкову пресс-служба турнира.

«Для меня это просто невероятное достижение. На предыдущих турнирах мне даже во второй круг выйти не удавалось. Первая партия получилась тяжелой. Арина потрясающе играла на подаче. Однако во втором и третьем сетах я продолжала гнуть свою линию. Важнее всего – мыслить позитивно вне зависимости от результатов. Я сохраняла оптимистичный настрой, и это принесло плоды».


Отметим, Плишкова впервые сыграет в решающем поединке Wimbledon. В финале турнира в Великобритании Каролина встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее переиграла немку Анжелик Кербер.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Wimbledon Арина Соболенко

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