Плишкова обыграла сенсацию Wimbledon на пути в дебютный четвертьфинал на турнире

Чешская теннисистка выиграла у 65-й ракетки мира из России

Каролина Плишкова / Фото: пресс-служба турнира

13-я ракетка мира Каролина Плишкова в четвертом круге Wimbledon обыграла Людмилу Самсонову (АТР 65) из России – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Плишкова выполнила 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Плишкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Wimbledon. Ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема – финал US Open-2016. Следующей соперницей чешки станет победительница матча Виктория Голубич – Мэдисон Киз.

Что касается Самсоновой, то 22-летняя россиянка в этом году впервые сыграла в основе британского Шлема. Ее четвертый круг – большая сенсация на ряду с выступлением британки Эммы Радукану.

Ранее выход в четвертьфинал Wimbledon оформила белоруска Арина Соболенко.