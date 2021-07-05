Плишкова обыграла сенсацию Wimbledon на пути в дебютный четвертьфинал на турнире
13-я ракетка мира Каролина Плишкова в четвертом круге Wimbledon обыграла Людмилу Самсонову (АТР 65) из России – 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Плишкова выполнила 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.
Плишкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Wimbledon. Ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема – финал US Open-2016. Следующей соперницей чешки станет победительница матча Виктория Голубич – Мэдисон Киз.
Что касается Самсоновой, то 22-летняя россиянка в этом году впервые сыграла в основе британского Шлема. Ее четвертый круг – большая сенсация на ряду с выступлением британки Эммы Радукану.
Ранее выход в четвертьфинал Wimbledon оформила белоруска Арина Соболенко.
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