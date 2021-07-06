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Плишкова по запчастям разобрала Голубич и первой вышла в полуфинал Wimbledon

Чешка отдала своей сопернице лишь 4 гейма

Теннис Grand Slam
17:09
Плишкова по запчастям разобрала Голубич и первой вышла в полуфинал Wimbledon
Каролина Плишкова / Фото - WTA
13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова без проблем переиграла швейцарку Викторию Голубич в четвертьфинале Wimbledon со счетом 6:2, 6:2.

За чуть менее полтора часа матча Плишкова записала в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 66-й номер рейтинга WTA Голубич не подавала навылет и допустила четыре двойные ошибки. 

В личных встречах теннисисток установилось равенство – 1:1.

В полуфинале турнира в Великобритании Плишкова встретится либо с белоруской Ариной Соболенко, либо с Онс Жабер из Туниса.

Напомним, Кори Гауфф стала единственной участницей британского Шлема, скорость подачи которой превысила отметку в 200 км/час.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Виктория Голубич Wimbledon

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