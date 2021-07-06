Плишкова обыграла сенсацию Wimbledon на пути в дебютный четвертьфинал на турнире
Плишкова по запчастям разобрала Голубич и первой вышла в полуфинал Wimbledon
Чешка отдала своей сопернице лишь 4 гейма
17:09
Каролина Плишкова / Фото - WTA13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова без проблем переиграла швейцарку Викторию Голубич в четвертьфинале Wimbledon со счетом 6:2, 6:2.
За чуть менее полтора часа матча Плишкова записала в свой актив четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 66-й номер рейтинга WTA Голубич не подавала навылет и допустила четыре двойные ошибки.
В личных встречах теннисисток установилось равенство – 1:1.
В полуфинале турнира в Великобритании Плишкова встретится либо с белоруской Ариной Соболенко, либо с Онс Жабер из Туниса.
Напомним, Кори Гауфф стала единственной участницей британского Шлема, скорость подачи которой превысила отметку в 200 км/час.
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