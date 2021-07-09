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Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»

29-летняя чешка – о первом в карьере чемпионском матче на британском «мэйджоре»
Теннис Grand Slam
08:18
Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»
Каролина Плишкова / Фото - WTA
13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями перед финальным поединком на Wimbledon, где она сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

«Лучше и быть не может. В финале хочется встретиться с лучшим игроком. Разумеется, мне бы не хотелось другой соперницы. У нас были хорошие матчи. Конечно, я проиграла несколько раз, но она невероятно сложная соперница. На траве будет сложно из-за ее резаного и игры в целом. Это финал – все возможно. Я знаю, что у нее есть «Большой шлем», но для нее это тоже первый финал Wimbledon. Думаю, у нас обеих хорошие шансы. Надеюсь, получится зрелищный матч, потому что с ней всегда интересно. Посмотрим, как все сложится».


Напомним, в 1/2 турнира в Великобритании Плишкова переиграла белоруску Арину Соболенко (5:7, 6:4, 6:4).
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Эшли Барти Wimbledon

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