Плишкова уверенно переиграла Векич на старте Roland Garros

10-я ракетка мира отправила хорватку домой







Каролина Плишкова / Фото - eurosport

Чешская теннисистка, ныне занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA,, в стартовом раунде Roland Garros переиграла хорваткусо счетом 7:5, 6:4.За чуть более полтора часа матча Плишкова оформила восемь эйсов и три брейка, ошибившись при подаче семь раз. В свою очередь, 36-я ракетка мира Векич дважды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив 10 двойных ошибок.После этой победы Плишкова счет в личных встречах теннисистов стал 4:1 в пользу чешки.Во втором раунде турнира во Франции Каролина сыграет или с американкой, или с испанкойРанее украинка