Плишкова третий год подряд сыграет в финальном матче на турнире в Риме
Плишкова уверенно переиграла Векич на старте Roland Garros
10-я ракетка мира отправила хорватку домой
22:22
Каролина Плишкова / Фото - eurosportЧешская теннисистка, ныне занимающая 10-ю строчку рейтинга WTA, Каролина Плишкова, в стартовом раунде Roland Garros переиграла хорватку Донне Векич со счетом 7:5, 6:4.
За чуть более полтора часа матча Плишкова оформила восемь эйсов и три брейка, ошибившись при подаче семь раз. В свою очередь, 36-я ракетка мира Векич дважды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив 10 двойных ошибок.
После этой победы Плишкова счет в личных встречах теннисистов стал 4:1 в пользу чешки.
Во втором раунде турнира во Франции Каролина сыграет или с американкой Слоан Стивенс, или с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Ранее украинка Элина Свитолина одержала победу в матче первого круга Roland Garros.
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