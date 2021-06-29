Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне
Плишкова уверенно переиграла Зиданшек на старте Wimbledon
В следующем раунде турнира чешка встретится с Векич
14:54
Каролина Плишкова / Фото - WTA13-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй раунд Wimbledon, переиграв словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:4.
За 1 час 18 минут матча Плишкова оформила три брейка и десять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 47-й номер рейтинга WTA Зиданшек один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и четыре двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем круге турнира в Великобритании Плишкова встретится с хорваткой Донной Векич.
Напомним, сегодня на Wimbledon в борьбу вступят украинки Марта Костюк и Катерина Козлова.
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