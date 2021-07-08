Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
«Плохой парень». Марченко пошутил над Джоковичем
Илья смонтировал видео с первой ракеткой мира
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Илья Марченко подшутил над своим коллегой с первой строчки рейтинга АТР Новаком Джоковичем. Теннисист смонтировал забавное видео, наложив слова из известной песни исполнительницы Билли Айлиш на фразу серба. Журналисты спросили Новака, какого ему быть плохим парнем и постоянно преследовать Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Напомним, Федерер покинул Wimbledon, проиграв последний сет под «0», а Новак вышел в полуфинал британского Шлема.
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