По соточке за Костюк и Свитолину

Итоги парижского мэйджора в украинском разрезе – кругляши от Элины и Марты

Фото: myprivacy.dpgmedia.nl

Roland Garros-2021 запомнится тем, что он прошел в эпоху КОВИДа и вытекающих санитарных ограничений. Квалификация – без зрителей, а основной турнир с тщательным отбором счастливчиков, желающих вживую понаблюдать за чемпионатом мира по теннису на грунте.

Разумеется, не в своей тарелке чувствовали себя и теннисисты, чаще сдающие ПЦР-тесты, нежели играющие матчи. Впрочем, в отличие от прошлого розыгрыша никто из участников не пострадал от позитивных тестов, что подчеркивает четкость работы организаторов.

А им в какой-то степени не позавидуешь. Появление раздвижной крыши стоимостью около 380 млн евро (премьера в 2020-м) и искусственного освещения, позволяющего завершать матчи в день его начала, казалось, упростят жизнь парижскому турниру. И только ковидные капризы смешали карты, оставляющие неоднозначное послевкусие.

Причем особенно жаль в том контексте, что нынешний турнир задрал планку качества современного тенниса до космических высот (прежде всего в мужском разряде).

Вернемся к главной теме – итогам выступлений украинцев в основе Roland Garros. Там заранее забронировали себе места Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова, которая попала в основной состав участниц едва ли не на последних секундах до отсечки, воспользовавшись защищенным рейтингом (pr). Добавим к нашему трио двух победителей квалификации – Ангелину Калинину и Катарину Завацкую – и получим базовый сине-желтый боекомплект.

Количество украинцев на турнире в основной сетке в последние годы:

· 5 (2021)

· 5 (2020)

· 5 (2019)

· 5 (2018)

· 6 (2017)

· 5 (2016)

· 5 (2015)

· 6 (2014)

· 6 (2013)

Рекорд – 7 (2007, 2008).

Добавим, что мы не досчитались твердого участника основы Даяны Ястремской (она по-прежнему отстранена от выступлений, подозреваясь в применении допинга).

И самое время поставить точку в отношениях между теннисом и Александром Долгополовым. Он официально объявил о завершении карьеры, причем сделал это по-королевски – имея защищенный рейтинг, позволяющий ему принять участие в основной сетке двух мэйджоров.

На весь наш квинтет пришлись 6 побед, и, если в прошлом году нас радовала только Элина Свитолина, то в этом к Элине (2) присоединились Марта Костюк (3) и Ангелина Калинина (1). Причем Костюк установила личный рекорд на мэйджорах, выйдя в 1/8 финала, а Калинина одержала вторую победу на Grand Slam и первую – в Париже.

Самые победоемкие розыгрыши «РГ» с участием украинцев:

8 (2017);

7 (2018);

6 (1994, 1999, 2021).

Пожалуй, после прошлогоднего четвертьфинала, вылет в третьем круге Свитолиной (пятой сеяной) выглядит разочарованием. Впрочем, проиграла Элина будущей победительнице турнира и посыпать голову пеплом не стоит, ведь провальным ее выступление никак не назовешь.

Для показательности добавим, что Свитолина проходит первый круг на «Ролан Гаррос» девять лет (!) подряд.

И еще один округлый факт – Свитолина на нынешнем турнире сыграла 100-й(!) матч на турнирах «Большого шлема»

Все украинцы (19), побеждавшие в основе Roland Garros

· Андрей Медведев /28

· Элина Свитолина /22 (+1)

· Сергей Стаховский /7

· Леся Цуренко /7

· Александр Долгополов /6

· Катерина Бондаренко /5

· Юлия Вакуленко /4

· Алена Бондаренко /3

· Марта Костюк /3

· Катерина Козлова /2

· Татьяна Перебийнис /2

· Елена Татаркова /2

· Юлиана Федак /2

· Виктория Кутузова /2

· Дмитрий Поляков /1

· Елена Брюховец /1

· Ольга Савчук /1

· Ангелина Калинина /1

· Мария Корытцева /1

Примечание. «+1» Свитолиной – техническая победа над Козловой в 1/32 финала РГ-2019.

Еще одна «соточку» подарила нам Марта Костюк. Ее победа в 1/16 финала над Варварой Грачевой стала 100-й для украинцев в Париже.

Всего 19 украинцев одерживали победы (100+1) на Roland Garros.

Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam

1. Элина Свитолина /68(+1)

2. Андрей Медведев /63

3. Александр Долгополов /34

4. Катерина Бондаренко /27

4. Леся Цуренко /27

6. Алена Бондаренко /26

7. Сергей Стаховский /24

8. Татьяна Перебийнис /12

8. Юлия Вакуленко /12

10. Наталья Медведева /10

11. Илья Марченко /8

11. Даяна Ястремская /8

13. Марта Костюк /7

…Катерина Козлова /3

…Ангелина Калинина /2

Следующая остановка турниров «Большого шлема» – Wimbledon, основная сетка которого запланирована в Лондоне на 28 июня (понедельник).

На момент публикации организаторы травяного мэйджора не подтвердили wild card в основу для украинки Дарьи Снигур, которая выиграла юниорский разряд два года назад. Судя по всему, причитающуюся за подобный триумф wc съел КОВИД, полностью отменивший Уим-2020...

Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua