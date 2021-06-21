По соточке за Костюк и Свитолину
Roland Garros-2021 запомнится тем, что он прошел в эпоху КОВИДа и вытекающих санитарных ограничений. Квалификация – без зрителей, а основной турнир с тщательным отбором счастливчиков, желающих вживую понаблюдать за чемпионатом мира по теннису на грунте.
Разумеется, не в своей тарелке чувствовали себя и теннисисты, чаще сдающие ПЦР-тесты, нежели играющие матчи. Впрочем, в отличие от прошлого розыгрыша никто из участников не пострадал от позитивных тестов, что подчеркивает четкость работы организаторов.
А им в какой-то степени не позавидуешь. Появление раздвижной крыши стоимостью около 380 млн евро (премьера в 2020-м) и искусственного освещения, позволяющего завершать матчи в день его начала, казалось, упростят жизнь парижскому турниру. И только ковидные капризы смешали карты, оставляющие неоднозначное послевкусие.
Причем особенно жаль в том контексте, что нынешний турнир задрал планку качества современного тенниса до космических высот (прежде всего в мужском разряде).
Вернемся к главной теме – итогам выступлений украинцев в основе Roland Garros. Там заранее забронировали себе места Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова, которая попала в основной состав участниц едва ли не на последних секундах до отсечки, воспользовавшись защищенным рейтингом (pr). Добавим к нашему трио двух победителей квалификации – Ангелину Калинину и Катарину Завацкую – и получим базовый сине-желтый боекомплект.
Количество украинцев на турнире в основной сетке в последние годы:
· 5 (2021)
· 5 (2020)
· 5 (2019)
· 5 (2018)
· 6 (2017)
· 5 (2016)
· 5 (2015)
· 6 (2014)
· 6 (2013)
Рекорд – 7 (2007, 2008).
Добавим, что мы не досчитались твердого участника основы Даяны Ястремской (она по-прежнему отстранена от выступлений, подозреваясь в применении допинга).
И самое время поставить точку в отношениях между теннисом и Александром Долгополовым. Он официально объявил о завершении карьеры, причем сделал это по-королевски – имея защищенный рейтинг, позволяющий ему принять участие в основной сетке двух мэйджоров.
На весь наш квинтет пришлись 6 побед, и, если в прошлом году нас радовала только Элина Свитолина, то в этом к Элине (2) присоединились Марта Костюк (3) и Ангелина Калинина (1). Причем Костюк установила личный рекорд на мэйджорах, выйдя в 1/8 финала, а Калинина одержала вторую победу на Grand Slam и первую – в Париже.
Самые победоемкие розыгрыши «РГ» с участием украинцев:
8 (2017);
7 (2018);
6 (1994, 1999, 2021).
Пожалуй, после прошлогоднего четвертьфинала, вылет в третьем круге Свитолиной (пятой сеяной) выглядит разочарованием. Впрочем, проиграла Элина будущей победительнице турнира и посыпать голову пеплом не стоит, ведь провальным ее выступление никак не назовешь.
Для показательности добавим, что Свитолина проходит первый круг на «Ролан Гаррос» девять лет (!) подряд.
И еще один округлый факт – Свитолина на нынешнем турнире сыграла 100-й(!) матч на турнирах «Большого шлема»
Все украинцы (19), побеждавшие в основе Roland Garros
· Андрей Медведев /28
· Элина Свитолина /22 (+1)
· Сергей Стаховский /7
· Леся Цуренко /7
· Александр Долгополов /6
· Катерина Бондаренко /5
· Юлия Вакуленко /4
· Алена Бондаренко /3
· Марта Костюк /3
· Катерина Козлова /2
· Татьяна Перебийнис /2
· Елена Татаркова /2
· Юлиана Федак /2
· Виктория Кутузова /2
· Дмитрий Поляков /1
· Елена Брюховец /1
· Ольга Савчук /1
· Ангелина Калинина /1
· Мария Корытцева /1
Примечание. «+1» Свитолиной – техническая победа над Козловой в 1/32 финала РГ-2019.
Еще одна «соточку» подарила нам Марта Костюк. Ее победа в 1/16 финала над Варварой Грачевой стала 100-й для украинцев в Париже.
Всего 19 украинцев одерживали победы (100+1) на Roland Garros.
Топ-украинцы по количеству побед в «основе» Grand Slam
1. Элина Свитолина /68(+1)
2. Андрей Медведев /63
3. Александр Долгополов /34
4. Катерина Бондаренко /27
4. Леся Цуренко /27
6. Алена Бондаренко /26
7. Сергей Стаховский /24
8. Татьяна Перебийнис /12
8. Юлия Вакуленко /12
10. Наталья Медведева /10
11. Илья Марченко /8
11. Даяна Ястремская /8
13. Марта Костюк /7
…Катерина Козлова /3
…Ангелина Калинина /2
Следующая остановка турниров «Большого шлема» – Wimbledon, основная сетка которого запланирована в Лондоне на 28 июня (понедельник).
На момент публикации организаторы травяного мэйджора не подтвердили wild card в основу для украинки Дарьи Снигур, которая выиграла юниорский разряд два года назад. Судя по всему, причитающуюся за подобный триумф wc съел КОВИД, полностью отменивший Уим-2020...
Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua
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