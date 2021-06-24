Доминик Тим остался без менеджера
По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
Пятая ракетка мира продолжает мучаться из-за травм
Доминик Тим / Фото - redbull.comТоповый австрийский теннисист, ныне занимающий 5-ю строчку рейтинга АТР, Доминик Тим, снялся с Wimbledon и последующих грунтовых турнирах.
27-летний австриец опубликовал в Twitter обращение к своим болельщикам, в котором уведомил о том, что повреждение правого запястья оставит его вне игры больше чем на месяц.
В течение пяти недель Тим будет носить фиксирующую повязку, после чего сможет начать процесс восстановления.
Напомним, Тим травмировался на турнире Mallorca Championships и не смог доиграть матч против француза Адриана Маннарино.
Ранее с Wimbledon снялся и легендарный испанец Рафаэль Надаль.
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