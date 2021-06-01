Победитель семи «Больших шлемов»: «Калинина в прекрасной форме»

Ангелина Калинина / Фото: j48tennis.net

Бывший топовый теннисист, победитель семи турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о победе украинской теннисистки Ангелины Калининой (WTA, 139) над немкой Анжелик Кербер (WTA, 27) в первом круге Roland Garros.



Я всегда говорю, что очень рад, что я – мужчина, и должен играть 3 сета из 5, потому что 2 из 3 были бы для меня катастрофой, особенно сегодня, когда женщины имеют такое мощное оружие.

Мы на самом деле не предполагали такого результата. Но мы знаем, что для Кербер грунтовый корт – худшая поверхность для игры, потому что она не может много двигать противника.

Это тяжелая утрата, и я уверен, что она с нетерпением ждет возвращения на траву – поверхность, которая является для нее основной».