Победительница Roland Garros: «Не знаю, как использовать мой удар на траве»

Крейчикова готовится выступить на Wimbledon

Барбора Крейчикова / фото - БТУ

Победительница Roland Garros-2021 Барбора Крейчикова прокомментировала свою подготовку к Wimbledon. Теннисистка отметила во время общения с пресс-службой британского Шлема, что ее игра на грунте и на траве может сильно отличаться. Слова чешки приводит

«После Roland Garros я вернулась домой, проводила время с семьёй и друзьями. Много людей хотели меня увидеть, пообщаться, взять автограф и сфотографироваться, что бывает со мной не так часто. Пока я хорошо справляюсь со всем этим. Потом я вернулась к тренировкам и вот теперь я здесь.

Я не думаю, что получила какую-то дополнительную уверенность после победы в Париже. Я не отношусь к ней, как к чему-то такому. Конечно, это здорово, что я осуществила свою мечту, но с другой стороны есть очень много сильных теннисисток. Я должна вернуться с небес на землю. Мне снова нужно работать и улучшаться, потому что в обратном случае я перестану играть на таких турнирах. Наверное, люди теперь многого от меня ожидают, но я понимаю, что мне не нужно давить на себя. Я уже достигла почти всего, чего хотела. Сейчас моя цель - получать удовольствие от тенниса как только я выхожу на корт.

Что касается Уимблдона, я впервые сыграю здесь в основной сетке. У меня в целом не так много опыта игры на траве, потому что я росла на грунте. Но я буду стараться наслаждаться и улучшать свой теннис. Пока я действительно не знаю, что мне нужно делать на траве. Я не знаю, как использовать свой удар. У меня есть еще немного времени, чтобы немного над этим поработать.

Конечно, во время матча у меня может не все получаться, но я буду бороться. Я готова к этому. Мне не важно, буду я хорошо играть или нет. Главное, чтобы я росла как игрок и как человек. Если буду бороться и делать все, что в моих силах, особенно в психологическом плане, я одержу победу».

Барбора трижды выступала в квалификации турнира (2015-2017) и одержала только одну победу.

В первом круге основной сетки Крейчикова, получившая 14-й номер посева, встретится с датчанкой Кларой Таусон.

В основе Wimbledon выступят 4 украинки.

