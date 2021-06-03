«Я босс в нашем доме». Свитолина рассказала, кто в их паре с Монфисом является главным
Полоса невезения продолжается. Монфис покинул Roland Garros
Француз с боем уступил Микаэлю Имеру
16:59
Гаэль Монфиc / фото - Getty Images
Возлюбленный Элины Свитолиной француз Гаэль Монфиc не сумел пройти в 3-й круг Roland Garros, проиграв шведу Микаэлю Имеру со счетом 0:6, 6:2, 4:6, 3:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 21 минуту. За это время Монфис сделал 5 эйсов, реализовал 4 брейкпоинта из 8-и, допустив 3 двойные ошибки. Имер не смог ни разу подать навылет, выиграл 7 геймов на приеме, допустив 5 «двойных».
Следующим соперником Имера станет Янник Синнер, обыгравший Джанлуку Магера.
Напомним, Свитолина рассказала, кто в их паре с Монфисом является главным.
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