Свитолина: «Первый автограф я получила от Энди Маррея»
«Получилась очень тяжелая борьба. Было много cпорных мячей». Свитолина – о победе над Бадосой
Шестая ракетка мира намерена завоевать титул на турнире в Истборне
Элина Свитолина / Фото - sportskeedaЛучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) поделилась эмоциями после победы над испанкой Паулой Бадосой (WTA №33) в первом раунде турнира в Истбурне (4:6, 6:1, 7:6).
«Получилась очень тяжелая борьба. Были и подъемы, и спады, в конце было много нервов, когда я подавала на победу. Было много cпорных мячей. Но в итоге все сложилось в мою пользу. Я рада, что смогла совладать с нервами и хорошо отыграть на тай-брейке. Я скучала и по выступлению в Англии, и по игре на траве. Травяной сезон и так короткий, так что я стараюсь насладиться игрой. В 2019 году я дошла до полуфинала на Wimbledon, поэтому вернуться в Англию снова – это особенные чувства. Я в предвкушении от новых испытаний, конечно, я бы хотела сыграть тут еще больше матчей».
На следующей стадии соревнований Viking International Eastbourne Свитолина встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Ранее стало известно, что украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки на Wimbledon.