Полуфиналистка Roland Garros с третьей попытки выиграла турнир WTA

Тамара Зиданшек проводит лучший сезон в карьере

Фото: Pepes Cozumel

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек стала победительницей грунтового турнира WTA-250 в Лозанне, обыграв в финале представительницу Франции Клару Бюрель – 4:6, 7:6(5), 6:1.

Матч продолжался 2 час и 7 минут. За это время Зиданшек выполнила 1 подачу навылет, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовал 6 брейк-поинтов. Ее соперница, занимающая 125-е место в рейтинге, сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме.

Зиданшек в третий раз сыграла в финале на уровне WTA и впервые победила.





23-летняя словенка проводит лучший сезон в карьере. Ранее она впервые добралась до полуфинала на Большом шлеме (Roland Garros-2021), а с новой недели впервые войдет в топ-40 рейтинга.

Напомним, турнир аналогичной серии, который проводился в Праге, выиграла еще одна сенсация нынешнего сезона.