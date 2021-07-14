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После Олимпиады Свитолина и Ястремская выступят в Монреале

Это один из самых престижных турниров в американской серии соревнований
Теннис WTA
11:08
После Олимпиады Свитолина и Ястремская выступят в Монреале
Свитолина с трофеем чемпионки турнира в Монреале / Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская соответственно заявились на турнир WTA-1000 в Монреале.

Эти соревнования пройдут в период с 9-го по 15-е августа через неделю после завершения Олимпийского теннисного турнира.

Свитолина становилась чемпионкой турнира в Монреале в 2017-м году. Соревнования в Канаде входят в американскую серию турниров, которая завершится US Open.

Отметим, что Свитолина рискует не попасть на Итоговый турнир WTA. После половины сезона она занимает только 19-е место в чемпионской гонке.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Даяна Ястремская

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