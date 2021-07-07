Последние новости тенниса и информация об Уимблдоне-2021 Новости партнера

Главные моменты турнира

Уимблдон, корт номер один, он должен быть полностью заполнен сразу после четвертьфинала. Согласно сообщениям, владельцы билетов будут иметь доступ к корту, но им нужно будет продолжать предъявлять доказательства своего статуса COVID-19 по прибытии. Подтвержденным доказательством является либо отрицательный ПЛР-тест, либо сертификат о вакцинации.

Владельцы билетов, получившие как первую, так и вторую дозы вакцинации, получат доступ. Допускаются также участники, которые получили свою первую дозу и должны принять вторую дозу в течение 14 дней. Согласно сообщениям, площадка и центр номер один будут полностью заполнены во время четвертьфиналов, полуфиналов и финалов.

Достаточно упомянуть, что это будет первое полноценное мероприятие на открытом воздухе на стадионе в Соединенном Королевстве с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса. Фанаты тенниса, которые не смогут присутствовать на мероприятии и не смогут следить за ним в прямом эфире, могут посмотреть новости о теннисе сегодня .

Главные моменты турнира. Уимблдонский чемпионат 2021 года

AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) объявил в воскресенье, что в центре и на корте №1 впервые будет 100% зрителей в период от четвертьфинала до финала Уимблдонского чемпионата.

В заявлении, опубликованном Уимблдоном, после успешного проведения первой недели Чемпионата корт будет на 100% полностью заполнен участниками четвертьфинала. Давайте посмотрим на некоторые основные моменты Уимблдонского чемпионата 2021 года.

Новак Джокович на Уимблдоне

Новости также сообщают, что Новак Джокович скатился в 50-й четвертьфинал турнира Большого шлема после победы над Кристианом Гарином со счетом 6-2, 6-4, 6-2 и вышел в четвертьфинал. Следующим его оппонентом станет Мартон Фушкович из Венгрии. Джокович, рекордсмен мира, намерен провести рекордные 20-е мейджор и 6-е Уимблдонские соревнования, поскольку он в двенадцатый раз переместился в восьмерку сильнейших.

Унс Джабир

Джабир стала первым тунисской теннисисткой, которая когда-либо попадала в восьмерку сильнейшиз, опередив многих других новичков во Всеанглийском клубе. В список новичков вошли Эшли Барти и Арина Соболенко. Виктория Голубич, Каролина Плишкова, Денис Шаповалов, Карен Хачанов и Маттео Берреттини также попали в список новичков, которые вошли в восьмерку сильнейших турнира.

Достаточно упомянуть, что только двое мужчин смогли выиграть все четыре мейджора в течение одного года, а Джокович почти на полпути к календарному турниру Большого шлема.

Заключение

По мере того, как событие развивается и приближается к кульминации, фанатов ждут все новые и новые впечатления. Во-первых, ожидается, что корт впервые в четвертьфинале будет полностью заполнен. Владельцы билетов, которые были полностью вакцинированы, будут допущены, если они предъявят доказательства обеих доз.

Те, кто уже принял первую дозу и будет принимать следующую в течение 14 дней, также будут допущены к участию. Кроме того, те, кто представит доказательства отрицательного ПЛР-теста, проведенного в течение последних 48 часов, также будут допущены на корте.