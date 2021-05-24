Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом

В квалификационную сетку попали семь представителей Украины

Эксклюзив

Привычно в понедельник (24 мая), но на этот раз со смещением на неделю вперед состоялись первые квалификационные матчи Roland Garros. Недельный сдвиг, судя по всему, продиктован датами снятия антиковидных ограничений во Франции. После полугодичной паузы, 19 мая, прошла первая волна послабления, а 9 июня планируется полная отмена карантинных мер. Как раз к финальному уик-энду (11-13 июня) «РГ», что позволит частично компенсировать организаторские убытки последних двух турниров.

В квалификационную сетку попали семь представителей Украины: Илья Марченко (161), Сергей Стаховский (209); Катарина Завацкая (130), Ангелина Калинина (140), Леся Цуренко (141), Дарья Снигур (207) и Катерина Бондаренко (226), запрыгнувшая в один из последних вагонов поезда «РГ-2021».

С Кати и начнем наше превью, ведь для 34-летней легенды отчетный турнир станет 49-м(!) стартом на «Шлемах» (рекорд среди женщин) и 12-м – на «Ролан Гаррос» (9 из них – в основе). Появление Бондаренко-младшей на турнире можно смело записывать как успех, и, Катерина наверняка постарается его развить. В первом раунде ей противостояла соседка по рейтингу – Мариам Болквадзе (221, Грузия).

Как и Бондаренко, рекордное 12-е появление на «РГ» отметит еще один наш опытный боец – Леся Цуренко (30-я сеяная в квале). Оно станет 42-м стартом на мэйджорах, что позволит Лесе обойти Ольгу Савчук (41) и сравняться с Юлией Бейгельзимер (42). Первый барьер Цуренко – Даниэль Лао (217) из США.

Ангелина Калинина (29) использует пятую попытку дебютировать в основу грунтового «Шлема» и первым препятствием станет россиянка Марина Мельникова (183).

Наиболее рейтинговая украинка в квале, Катарина Завацкая (21), уже имеет опыт выступления в основе «РГ» (первый круг в прошлом году), но в этот раз ей придется начинать с отбора, и первый соперник не из самых приятных – испанка Кристина Букса (172), которую Катя уже обыгрывала. И все же главный соперник украинки, пожалуй, не испанка, а собственное состояние здоровья.

Для Дарьи Снигур – старт в Париже станет только третьим на «Шлемах» во взрослой карьере. Победительница юниорского «Уимблдона» пока не ощутила вкус победы на таком уровне. Учитывая ее нелюбовь к грунту и соперника – 9-ю сеяную итальянку Элизабетту Коччаретту (112) – не запишем Дашу в фавориты квалификации, но что-что, а приятно удивлять киевлянка умеет.

В мужской квалификационной сетке у нас полный возможный комплект – «динозавры» Илья Марченко и Сергей Стаховский. Илья 10-й раз стартует в Париже и 37-й – на мэйджорах, тем самым обойдя Александра Долгополова (36), официально объявившего о завершении карьеры. Марченко в первом раунде встретится с канадцем Брейденом Шнуром (219) и несмотря на свою негрунтовость может задержаться на турнире.

Сергей Стаховский с каждым матчем переписывает историю украинского тенниса, и нынешний «РГ» – не исключение: 16-й заход в Париж и 15-й подряд. В матче с португальцем Жоао Домингесом (226) он отметит 61-й старт на Grand Slam – абсолютный рекорд страны. Журналист XSPORT пообщался с нашим гвардейцем, и как признался Стаховский, на 99% нынешний «Ролан Гаррос» станет последним в его карьере...

Топ-украинцы по количеству участий на Grand Slam, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /61

2. Катерина Бондаренко /49

3. Юлия Бейгельзимер /42

3. Леся Цуренко /42

5. Ольга Савчук /41

6. Илья Марченко /37

7. Александр Долгополов /36

7. Элина Свитолина /36

9. Андрей Медведев /34

9. Алена Бондаренко /34

11. Юлиана Федак /32

12. Елена Татаркова /31

13. Татьяна Перебийнис /30

14. Юлия Вакуленко /27

14. Катерина Козлова /27

16. Мария Корытцева /24

… Ангелина Калинина /17

...Даяна Ястремская /10

…Марта Костюк /10

...Катарина Завацкая /9

...Дарья Снигур /3

P.S. С учетом RG-2021.

Топ-украинцы по количеству участий на Roland Garros, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /16

2. Катерина Бондаренко /12

2. Леся Цуренко /12

4. Юлия Бейгельзимер /11

5. Андрей Медведев /10

5. Ольга Савчук /10

В общем и целом, наши спортсмены преодолевали квалификацию Roland Garros 23 раза – больше, чем где-либо на мэйджорах. Для сравнения: на Australian Open и в пригороде Лондона – по 14 раз; на US Open – 20.

Более того, последние восемь (!) лет хотя бы один наш теннисист попадал в основу через отбор. Причем в 2013-м, 2014-м и 2017-м победителями ставали сразу двое украинцев.

Украинские короли и королевы квалифайна «Больших шлемов»

(перед квалификацией РГ-2021)

Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

Сергей Стаховский /36 (+6) (LL)

Илья Марченко /31 (+8) (LL)

Ольга Савчук /30 (+3)

Елена Татаркова /26 (+4)

Марина Заневская /23 (+4)

Леся Цуренко /22 (+6)

Татьяна Перебийнис /22 (+5)

Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

Катерина Козлова /18 (+2)

Виктория Кутузова /17 (+4)

Юлиана Федак /17 (+3)

…Марта Костюк /12 (+2)

...Ангелина Калинина /8 (+1)

...Катарина Завацкая /5 (-)

...Дарья Снигур /- (-)

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Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

Право начать турнир с основы получили три представителя Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова.

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа, XSPORT.ua