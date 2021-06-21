Последний танец Стаховского в Париже

Завершившийся недавно Roland Garros-2021 с высокой долей вероятности стал последним грунтовым мэйджором для украинца Сергея Стаховского. Журналист XSPORT.ua обратился к топ-гвардейцу украинского тенниса с витающей ноткой ностальгии – вспомнить самые яркие эпизоды за 16 лет выступлений в Париже.

И все же наиболее яркий всплеск эмоций принес мне первый круг на РГ-2009. Я прошел квалификацию, и для меня старт в Париже был только третьим на уровне основы «Большого шлема». Мне выпало сыграть против аргентинца Брайана Дабуля, экс-первой ракетки мира среди юниоров. Ранее в воскресенье (сейчас в субботу) проводились тренировочные сеты. Каждый желающий мог записаться и сыграть показательную партию либо с топом, либо с боллбоями. Дабуль провел такую партию против самого Рафы Надаля, который к тому моменту уже четырежды побеждал на турнире. И аргентинец обыгрыл Надаля, если я не ошибаюсь, со счетом 7:5.

Затем он вышел на матч со мной. Как сейчас помню, играли в условиях сумасшедшего ветра, и мне удалось победить в четырех сетах. Так я впервые перешел порог первого круга не только на РГ, а на «Шлеме» вообще. Для меня данное событие стало одним из самых знаменательных в карьере, ведь удалось справиться с определенным психологическим блоком. И не всем его удается преодолеть гладко. Например, австралиец Маринко Матошевич только с 13-й попытки прошел первый круг на мэйджоре.

Единственное, о чем сейчас вспоминаю с сожалением, что в молодости не мог с легкостью переносить поражения...»